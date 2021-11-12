Восстановление Карабаха улучшит ситуацию на всем Южном Кавказе

Социальная и экономическая ситуация на Южном Кавказе продолжает стремительно развиваться. Движущей силой этого развития стало восстановление Карабахского региона после вывода Вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, находившихся под оккупацией на протяжении 30 лет. Эти события имеют большое значение для региона в целом, пишет сотрудник Канадского института глобальных отношений Роберт М. Катлер для Geopolitical Monitor.

По его мнению, по-прежнему существует угроза со стороны армянских нерегулярных формирований, которые продолжают действовать на азербайджанских территориях, входящих в зону ответственности российских миротворцев. В то же время периодически предпринимаются попытки проникновения подразделений спецназа из Армении на недавно освобожденные азербайджанские земли.

Одним из главных достижений в восстановлении Карабахского региона, но далеко не единственным, стало открытие нового международного аэропорта в Физули, который был городом-призраком после того, как в августе 1993 года в результате захвата армянскими силами, разрушившими гражданскую инфраструктуру, азербайджанское население города было изгнано.

В 1994 году азербайджанской армии удалось отбить часть территории Физулинского района, но не сам город. Развитие неоккупированной части Физулинского района с 1994 года можно считать показателем того, чего ожидать не только от развития города Физули, но и всех деоккупированных территорий, когда они будут очищены от огромного количества боеприпасов, заложенных армянскими силами. Эта процедура осложняется отказом Еревана передать Баку карты минных полей: когда азербайджанская сторона получила карту минных полей Агдамского района, инспекцией было установлено, что достоверность этих карт составляет всего 25%.

В 1979 году в городе Физули проживало более 13 тыс. человек. Население Физулинского района составляло 76 тыс. человек, из которых почти 97% были азербайджанцами. К 1989 году численность населения города Физули превысила 17 тыс., увеличившись на 23%. Если применить эти данные к Физулинскому району, то его население составляло 93450 человек, из которых более 90 тысяч были азербайджанцами. Это и будет приблизительное число изгнанных в результате этнических чисток, совершенных армянскими войсками во время Первой карабахской войны только в Физулинском районе.

В результате очень приблизительных расчетов, основанных на росте населения Азербайджана на 42% за три десятилетия, с 7,02 миллиона в 1989 году до 9,98 миллиона в 2019 году, в Физулинском районе могли жить почти 128 тысяч азербайджанцев или даже больше, учитывая меры по экономическому развитию региона.

По оценкам, в середине 1990-х 40 тыс. азербайджанцев уже вернулись в те части Физулинского района, не находящиеся под военным контролем Армении. Эта устоявшаяся демографическая и экономическая база - преимущество, которым не обладает большинство деоккупированных районов, будет способствовать дальнейшему развитию города Физули и Физулинского района в целом.

Азербайджан строит еще два аэропорта на освобожденных территориях - в Зангиланском и Лачинском районах. Строительство международного аэропорта в Зангилане началось в мае 2021 года и будет завершено в следующем году. Эти три аэропорта будут иметь большое значение для экономической реинтеграции региона. Планируется создание промышленных зон, прилегающих к аэропортам. Частные турецкие компании уже начали строительство агропарка в Зангиланском районе.

Новые аэропорты станут средоточием современных логистических и транспортных центров. Аэропорты и связанная с ними инфраструктура укрепят безопасность и взаимосвязность региона. Уже построены новые автомагистрали, которые соединяют главные горные города Карабаха с восточной равнинной частью страны.

Все шире признаются катастрофические масштабы минирования освобожденных территорий. По оценкам 1998 года, на оккупированных территориях было заложено около 100 тысяч мин. Однако на картах минных полей Агдамского района, предоставленных 12 июня 2021 года, обозначено не менее 97 тысяч мин. В Баку считают, что за 30 лет армянские силы заложили более миллиона мин по всей оккупируемой территории. Великобритания предоставила Азербайджану $677 тыс. на деятельность по разминированию в рамках Программы развития ООН. Франция - $473 тысячи на те же цели. США недавно пообещали выделить $500 тысяч. Другие страны предоставили обученный персонал и финансирование.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов сообщил Международному суду ООН, что минирование азербайджанских земель армянскими силами стало "продолжением проводимой Арменией на протяжении десятилетий операции по этнической чистке". В результате срабатывания мин было ранено не менее 106 азербайджанцев, в том числе 65 мирных жителей. Азербайджан обратился в Международный суд ООН с требованием обязать Армению раскрыть сведения о расположении минных полей на освобожденных территориях.

Уже в 2021 году власти Азербайджана намерены потратить на восстановление региона около $1,5 млрд. Подобные цифры можно предвидеть и в будущем. Результаты этих инвестиций преобразят не только сами территории. Восстановление объектов инфраструктуры, включая международное сообщение, улучшит ситуацию как внутри границ Южного Кавказа, так и за его пределами.