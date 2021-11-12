Законы о QR-кодах в общественных местах внесены в Госдуму

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроекты об использовании QR-кодов на территории страны, такое сообщение опубликовано на сайте Кабмина.

"Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта", - сказано в нем.

Уточняется, что решения представляют собой экстренные меры в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по Covid-19.

Первый законопроект, который называется "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"", предполагает, что места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, точки общепита и розничной торговли можно будет посещать только по QR-коду о прививке либо справке о медотводе, а также по документу о том, что человек переболел Covid-19.

Кроме того, до 1 февраля также допускается предъявление отрицательного ПЦР-теста.

"Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти, - уточнили в правительстве.

Никаких документов не нужно будет показывать при посещении аптек и организаций, продающих продукты и товары первой необходимости.

Этот закон останется в силе до 1 июня 2022 года.

Второй законопроект - "О внесении изменений в ст.107 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта РФ"" представляет собой законопроект-спутник, который будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках.

Пассажирам (как россиянам, так и иностранцам) понадобится QR-код о прививке, медотвод или подтверждение перенесенного заболевания. До определенной даты допустим будет и отрицательный результат ПЦР-теста, ее правительство установит особо.