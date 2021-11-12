Цены на нефть продолжают падение

Котировки нефти сегодня продолжили снижение: так, к 18:03 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,76%), до $82,24 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) тоже дешевели на $0,85 (1,04%), до $80,74 за баррель, - передает "Интерфакс".

Свою роль в этом сыграли подорожание доллара США на фоне максимальной за последние 30 лет инфляции, что привело к снижению покупательной способности участников рынка, пользующихся другими валютами, а также возможное решение администрации президента США Джо Байдена высвободить часть нефти из стратегических резервов страны для борьбы с ростом цен на энергоносители.

В целом Brent за последнюю неделю потеряла в цене 0,85%, WTI - 1,05%.