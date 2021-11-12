Реджеп Тайип Эрдоган подвел итоги VIII саммита Тюркского совета

Совет сотрудничества тюркоязычных государств отныне будет носить новое название - Организация тюркских государств, - заявил сегодня на пресс-конференции по итогам VIII саммита лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюрского совета) в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Тюркские страны на протяжении тысячелетий оставались центром культуры и цивилизации. Уверен, что так будет и впредь. Солнце вновь будет "восходить" с Востока. Организация тюркских государства не должна никого беспокоить. Наоборот, нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Это - платформа развития межгосударственных связей", - сказал турецкий лидер, цитирует его турецкое информационное агентство Анадолу.

Также турецкий лидер выразил уверенность в том, что благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет более активно развиваться, укрепляться и усиливаться, назвав итоги стамбульского саммита очередным символом вечного и нерушимого братства Тюркского мира.

Глава государства отметил, что утвердив Концепцию Тюркского мира на период до 2040-го года, участники саммита определили перспективы развития Организации тюркских государств.

Также Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что солидарность тюркоязычных государств вновь проявилась в период пандемии. Он сообщил, что по итогам нынешнего саммита в Стамбуле принято решение о выделении странам Африки 2,5 млн доз вакцины, 2 млн из которых предоставит Турция.

"В период пандемии тюркоязычные государства протягивали руку помощи, демонстрируя единство и солидарность", - добавил президент.