США провоцируют Россию на войну на Донбассе 12 ноя в 18:28 В последние дни западные СМИ все чаще говорят о готовящемся вторжении России на Украину. Почему Москва не намерена нападать на Киев, и чего добиваются западные "партнеры"? 980 просмотров Видео Россия Мировые новости Общество Политика армия Донбасс война Байден США Украина Зеленский Путин конфликт Кремль Песков ДНР ЛНР Киев ВСУ новости главное геополитика мировая политика Камран Гасанов Kamranleaks Ещё ... Далее Реджеп Тайип Эрдоган подвел итоги VIII саммита Тюркского совета Ранее Коронавирусные ограничения продлеваются на Кубани Читайте Вестник Кавказа в