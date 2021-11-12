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Коронавирусные ограничения продлеваются на Кубани

Коронавирусные ограничения продлеваются на Кубани

Санитарные ограничения, связанные с распространением коронавируса, продлеваются на Кубани, об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев написал в своем канале в Telegram.

"Ограничения, которые сегодня действуют на территории края, продлеваем до 21 ноября", - отметил он.

Глава края пояснил, что соответствующее решение было вынесено с учетом эпидемиологической обстановки.

Напомним, на сегодня на Кубани посещение объектов общепита и ТРЦ в городах-курортах разрешено только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, запрещены массовые мероприятия. Срок действия этих мер должен истечь 14 ноября.

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