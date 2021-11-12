НАТО призвала Беларусь воздержаться от эскалации в ситуации с мигрантами

НАТО бдительно следит за миграционным кризисом на границе с Беларусью. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Североатлантического альянса.

"Мы будем бдительны в случае резкой дальнейшей эскалации и провокаций со стороны Белоруссии. Страны НАТО призывают Белоруссию прекратить эти действия", - отметили в организации.

В НАТО также сообщили, что полностью солидарны с Польшей, Латвией, Литвой и другими государствами, затронутыми этой ситуацией, и поддерживают меры по охране границ, основанные на фундаментальных правах и международных нормах и принятые странами Альянса в индивидуальном и коллективном порядке.

Напомним, 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. 12 ноября стало известно, что группа беженцев прорвалась в Польшу с территории Беларуси.