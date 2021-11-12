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Полицейский спровоцировал ДТП в Восточном Казахстане

Полицейский спровоцировал ДТП в Восточном Казахстане

Полицейский устроил ДТП в свой выходной в Усть-Каменогорске, такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В нем говорится, что авария случилась на мосту через Ульбу в районе ул. Интернациональной, сегодня примерно в 13:00 (10:00 мск).

"По предварительным данным, водитель за рулем Lexus не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом. В общественном транспорте находились четыре человека", - пояснили в полиции.

В результате столкновения водитель и пассажиры автобуса получили телесные повреждения.

В пресс-службе добавил, что водитель Lexus служит в полиции, и сегодня у него был выходной после дежурства. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем.

Как установило медицинское освидетельствование, в момент аварии водитель был трезв. Он также пострадал, медики нашли у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные резаные раны лица, его отвезли в больницу.

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