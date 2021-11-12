Ушел из жизни выдающийся кардиолог Евгений Чазов

В Москве в возрасте 92-х лет ушел из жизни бывший министр здравоохранения СССР, академик РАН Евгений Чазов.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова", - говорится в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости.

Чазов внедрил множество разработок для лечения пациентов при инфарктах, провел на себе эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов, он был лечащим врачом нескольких советских руководителей, возглавлял Минздрав с 1987 по 1990 год.

Евгений Чазов выступил одним из инициаторов создания и сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", в 1985 году ставшего лауреатом Нобелевской премии мира.

Соболезнования родным и коллегам Чазова выразили министр здравоохранения Михаил Мурашко и коллектив ведомства.