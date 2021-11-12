Главная » Новости
Азербайджан Иран

Путин рассказал, каким будет ВВП России по итогам 2021 года

Путин рассказал, каким будет ВВП России по итогам 2021 года

Рост ВВП России по итогам 2021 года составит 4,7%. Об этом в ходе своего выступления на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это не самый высокий в регионе прирост, однако для российской экономики России вполне хороший показатель.

Глава государства также согласился с мнением директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что экономика постепенно выходит из кризиса. "Последние прогнозы действительно свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%, причем для экономик АТЭС этот показатель будет еще выше - в среднем 6,4%", - цитирует Путина ТАСС.

Напомним, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития России рост экономики в нынешнем году ожидается 4,2%, в 2022-2023 годах - на уровне около 3%.

1690 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!