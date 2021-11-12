Путин рассказал, каким будет ВВП России по итогам 2021 года

Рост ВВП России по итогам 2021 года составит 4,7%. Об этом в ходе своего выступления на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это не самый высокий в регионе прирост, однако для российской экономики России вполне хороший показатель.

Глава государства также согласился с мнением директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что экономика постепенно выходит из кризиса. "Последние прогнозы действительно свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%, причем для экономик АТЭС этот показатель будет еще выше - в среднем 6,4%", - цитирует Путина ТАСС.

Напомним, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития России рост экономики в нынешнем году ожидается 4,2%, в 2022-2023 годах - на уровне около 3%.