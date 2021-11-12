Киргизия получила крупную партию российской вакцины "Спутника Лайт"

Киргизия получила сегодня крупную партию гуманитарной помощи из России: она состоит из 200 тыс доз российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", - сообщили в посольстве России в Киргизии.

"Партия российской антикоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" доставлена сегодня в аэропорт города Бишкек", - заявил представитель посольства, передает ТАСС.

Ранее российское правительство выделило $1,2 млн на приобретение этой партии препарата, чтобы оказать властям Киргизии безвозмездную помощь в борьбе с распространением COVID-19.

Весной нынешнего года Россия поставила Киргизии 20 тыс доз вакцины "Спутник V", после чего в июне власти страны приобрели в России еще 80 тыс доз.