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Киргизия получила крупную партию российской вакцины "Спутника Лайт"

Киргизия получила крупную партию российской вакцины &quot;Спутника Лайт&quot;

Киргизия получила сегодня крупную партию гуманитарной помощи из России: она состоит из 200 тыс доз российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", - сообщили в посольстве России в Киргизии.

"Партия российской антикоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" доставлена сегодня в аэропорт города Бишкек", - заявил представитель посольства, передает ТАСС.

Ранее российское правительство выделило $1,2 млн на приобретение этой партии препарата, чтобы оказать властям Киргизии безвозмездную помощь в борьбе с распространением COVID-19.

Весной нынешнего года Россия поставила Киргизии 20 тыс доз вакцины "Спутник V", после чего в июне власти страны приобрели в России еще 80 тыс доз.

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