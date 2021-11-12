Путин - АТЭС: односторонние экономические ограничения по политическим мотивам недопустимы

Россия считает недопустимыми вводимые в одностороннем порядке по политическим мотивам ограничения, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в режиме видеоконференции в саммите форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество".

"Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних, политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов", - приводит его слова сайт Кремля.

Глава государства подчеркнул, что пандемия коронавируса показала огромное значение, которое имеет свободный и равный доступ всех стран к жизненно важным товарам и услугам, а также ресурсам и технологиям.

Путин выразил уверенность, что все мировое сообщество заинтересовано в сохранениие и укреплении многосторонней торговой системы со Всемирной торговой организацией в центре.