Вице-премьер РФ: сертификат вакцинации должен стать настолько же важным, как и паспорт

Сертификат вакцинации против Covid-19 должен быть настолько же важным для россиян, как паспорт, такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она выразила радость в связи с поступающими из регионов сведениями о достигаемых рекордах по суточной вакцинации.

"Но напомню, что нам нужно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране", - приводит слова заместителя председателя правительства ТАСС.