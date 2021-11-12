Вице-премьер РФ: сертификат вакцинации должен стать настолько же важным, как и паспорт
Сертификат вакцинации против Covid-19 должен быть настолько же важным для россиян, как паспорт, такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она выразила радость в связи с поступающими из регионов сведениями о достигаемых рекордах по суточной вакцинации.
"Но напомню, что нам нужно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране", - приводит слова заместителя председателя правительства ТАСС.