Житель дагестанского села попытался решить спор с помощью ружья

В дагестанском селе Аметеркмахи сегодня гремели выстрелы: вооруженный пенсионер в ходе спора напал на трех человек, есть жертвы.

"На окраине села в Акушинском районе пенсионер в ходе возникшего скандала из-за земельного участка начал стрельбу из огнестрельного оружия в трех человек. В результате один из них, имам мечети, скончался на месте", – говорится в представленной властями района предварительной сводке ОМВД России по Акушинскому району, передает РИА Новости.

Один из раненых нанес удар ножом в шею нападавшего, в результате пенсионер скончался от ножевого ранения, - сообщили власти района.

Из какого оружия вел стрельбу пенсионер, в сообщении не уточняется.