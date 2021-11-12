Мак вместо пшеницы: Афганистан ждет голод

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупреждает, что на фоне засухи и экономического коллапса половина населения Афганистана столкнется с острой нехваткой продуктов питания, и миллионам граждан придется выбирать - голодать или эмигрировать. Deutsche Welle, со ссылкой на отчету Продовольственной и сельскохозяйственной ООН, сообщает, что больше половины афганцев столкнется с серьезными продовольственными проблемами в период с ноября по март.

Продовольственная безопасность окажется под угрозой в период после сбора урожая, в течение которого суровые погодные условия могут отрезать те регионы страны, где люди нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы пережить холодные зимние месяцы. 23 млн афганцев, включая 3,2 млн детей в возрасте до пяти лет уже голодают. Им срочно необходимы еда, питьевая вода, медицинская помощь и подходящее жилье на зимний период. ”Афганистан сейчас переживает один из худших в мире гуманитарных кризисов. О продовольственной безопасности даже речи не идет, - говорит Дэвид Бизли, исполнительный директор ВПП. - Этой зимой миллионам афганцев придется выбирать: либо эмигрировать, либо голодать, если мы не сможем оказать им надлежащую помощь до тех пор, пока экономика не будет восстановлена”. ”Вряд ли у кого-то сейчас в Афганистане есть деньги, - говорит Хамидулла Хадем, руководитель отдела промышленности в провинции Герат. - В одной только провинции Герат 70% компаний приостановили деятельность. Спроса нет. Покупательская способность упала до минимальных уровней. Госслужащие едва ли получают зарплату”.

Падение правительства усугубило засуху

Наступающая зима стала бы сложной для афганцев, даже если бы "Талибан"* не захватил власть в августе. В 2021 году страна пережила вторую засуху за последние четыре года, оказавшую губительный эффект на сельское хозяйство и животноводство. Одного только этого фактора было бы вполне достаточно, чтобы спровоцировать гуманитарную чрезвычайную ситуацию. Возвращение к власти "Талибана"* и последовавший выход иностранных гуманитарных агентств усугубили ситуацию.

У малого бизнеса, производителей шелка, например, или изготовителей кирпичей, мало шансов на выживание. Число безработных в Афганистане увеличивается с каждым днем, как и число тех, кто больше не может покупать продукты питания. ”Большинство моих друзей и знакомых продают мебель и кухонную утварь, холодильники, чтобы купить еду, - сказала активистка, попросившая не называть ее имени. - Все, кто могут, уезжают из страны”.

Ситуация в сфере безопасности также ухудшилась с приходом талибов*. Все больше сообщений появляется о похищениях бизнесменов с целью выкупа за деньги. Экономист из Кабула Ханджан Алокозай рассказал в интервью Deutsche Welle, что за последние два месяца более 40 владельцев магазинов и бизнесменов были похищены в разных регионах страны, некоторые из них были убиты. Талибы* понимают, что многие афганцы хотят забрать свои деньги и покинуть страну. Чтобы не допустить массового исхода, жителям Афганистана запрещено снимать больше $200 в неделю.

Зависимая от международной помощи экономика

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) в этом году экономика Афганистана сократится на 30%. ВВП Афганистана в 2020 году составил всего $20 млрд. По данным Всемирного банка, 43% из них были предоставлены из-за рубежа. До прихода к власти талибов 75% государственных расходов обеспечивались за счет иностранных грантов.

Международная помощь прекратилась с приходом к власти "Талибана"*. Помимо этого, большинство валютных резервов Афганистана, находящихся в других странах, были заморожены. Хотя ООН и заявила, что выделяет миллиард евро на гуманитарную помощь Афганистану с целью избежать кризиса, доноры по-прежнему не могут обеспечить безопасную передачу средств через законные агентства помощи на местах, чтобы поддержку действительно получили те, кто в ней нуждается. Германия предоставляет €600 млн в качестве гуманитарной помощи, €90 млн из которых будут направлены в ВПП.

Тем не менее Всемирная продовольственная программа заявляет, что финансирование на данный момент ничто иное как ”капля в море”, и средств не хватает для того, чтобы обеспечить потребности Афганистана в продуктах питания. По сообщениям ВПП, для решения текущей проблемы необходимы $220 млн ежемесячно. Страны, готовые оказать финансовую помощь по-прежнему переживают, что деньги в итоге окажутся в руках талибов*. Некоторые из них считают, что предоставление помощи предусматривает необходимость взаимодействовать с "Талибаном"*, что приведет к его признанию. Всемирный банк недавно заявил, что не собирается предоставлять прямые платежи в рамках программы содействия развитию Афганистана из-за отсутствия возможности проследить, куда будут уходить деньги в стране с разрушенной экономикой.

Мак вместо пшеницы

”Чтобы решить насущные проблемы, нам необходим доступ к замороженным активам за рубежом, а также возможность пользоваться международными платежными системами”, - сказал глава торговой и инвестиционной палаты Афганистана Мухаммед Юнис Мохманд в интервью Deutsche Welle. По словам Мохманда, так бы у "Талибана"* появилась возможность предотвратить экономический коллапс и облегчить страдания граждан. Талибы* смогли бы инициировать чрезвычайную программу, чтобы сократить количество безработных и решить проблему голода в стране.

Забихулла Муджахид, официальный представитель движения "Талибан"*, заявил, что безработные граждане страны будут участвовать в программе ”работа за пшеницу” – они будут копать каналы и резервуары в течение зимы, чтобы предотвратить очередную засуху. Однако пока не известно, где "Талибан"* возьмет пшеницу. Свергнутое правительство в июле сообщило, что из-за засухи Афганистану придется импортировать треть годовой потребности в зерне.

Пшеница - основной продукт питания в Афганистане. Однако местные фермеры предпочитают выращивать мак для куда более прибыльного производства опия. Торговля наркотиками - один из главных секторов афганской экономики. В последние три года страна вышла на рекордные уровни производства опия, передает Управление ООН по наркотикам и преступности. Даже несмотря на пандемию коронавируса, культивация мака в Афганистане выросла на 37%.

*"Талибан" – движение, запрещенное в России.