Школьник из Дагестана стал миллионером на конкурсе по искусственному интеллекту

Ученик 11 класса каспийской школы №2 Саид Азизов выиграл международный конкурс по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Дагестана.

Отмечается, что на конкурсе Саид представил демоверсию программы для глухонемых. Ее признали лучшей среди двух тыс работ. Победа принесла его команде миллион рублей.

Конкурс AI Journey проходил на протяжении всего года. Финальный этап прошел с 10 по 12 ноября и собрал на одной площадке представителей международных организаций, бизнеса, научного сообщества и технические специалисты.