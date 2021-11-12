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Полузащитник турецкого гранда может продолжить карьеру в России

Полузащитник турецкого гранда может продолжить карьеру в России

Полузащитник турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Димитриос Пелькас может перебраться в Россию.

Интерес к 28-летнему греческому хавбеку проявляет московское "Динамо", передает CNN Turk.

По данным источника, у Пелькаса натянутые отношения с главным тренером "Фенербахче" Витором Перейрой. Бело-голубые намерены воспользоваться данной ситуацией и готовы предложить за игрока 8 млн евро.

Напомним, в этом сезоне Пелькас провел за "Фенербахче" 11 матчей. Соглашение хавбека с клубом рассчитано до лета 2023 года.

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