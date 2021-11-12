Саакашвили по-прежнему продолжает голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

"От министерства юстиции и пенитенциарной службы мы пока не слышали официального ответа, что они намерены делать. Собираются ли переводить Михaила Саакашвили из учреждения №18, которое в принципе не является больницей. Сам Михaил Саакашвили также отметил, что даже в учреждении №12 в Рустави медицинский сервис у него был лучше", - поведал Садзаглишвили.

Он подчеркнул, что здание разделено на две части, в одной из которой изолирован экс-глава государства. "Но оказывать медицинские услуги в этой части практически невозможно, потому что другая часть больницы мобилизована для оказания медицинских услуг", - пояснил адвокат Саакашвили.

По его словам, из всего этого можно сделать вывод, что бывшего президента привезли сюда не из мотива заботы о его здоровье, а для осуществления психологического террора, чтобы он стал жертвой бесчеловечного обращения.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.