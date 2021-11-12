УЕФА отклонил протест турецкого клуба на переигровку встречи с "Локомотивом"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказал стамбульскому "Галатасараю" в пересмотре результата матча Лиги Европы против московского "Локомотива". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

"Контрольный, этический и дисциплинарные органы УЕФА приняли решение отклонить протест "Галатасарая". Он является неприемлемым для рассмотрения по существу", - сказано в заявлении.

Напомним, 4 ноября в Стамбуле состоялся матч Лиги Европы в группе Е между "Галатасараем" и "Локомотивом". (1:1). После матча турецкий клуб подал протест на результат этой встречи, сославшись на то, что во время матча защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов получил две желтые карточки, но так и не был удален. Первый "горчичник" арбитр показал россиянину на 92-й минуте, а второй - на 93-й.