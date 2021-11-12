Стало известно, что грозит россиянам, купившим поддельные паспорта вакцинации

Россиянам, купившим поддельные сертификаты вакцинации необходимо явиться с повинной, их ждут проверки и звонки от мошенников, считает основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян, пишет РИА Новости.

В пятницу в Сети выставили на продажу персональные данные более 500 тыс жителей столичного региона, купивших поддельные сертификаты. Утекли не только паспортные данные этих граждан, но и СНИЛС, телефонные номера, место жительства.

"Тем, кто действительно покупал фальшивые сертификаты, стоит вакцинироваться и написать явку с повинной. Остальным – запастись терпением и проконсультироваться с адвокатом", - полагает эксперт.

Оганесян отметил, что пока достоверно неизвестно, была ли утечка. Однако тем, чьи данные попали в продажу, стоит быть готовым к проверке их медсправок и, возможно, общению с полицией.

"И конечно же, им нужно ожидать звонков мошенников, которые будут сообщать о возбуждении дел в связи с подделкой сертификата и требовать отступного за их прекращение", - добавил эксперт.