В Адыгее вводится обязательная вакцинация для пенсионеров

Оперативный штаб Адыгеи объявил о введении в республике обязательной вакцинации для лиц в возрасте 60 лет и старше, "хроников" и проживающих в организациях соцобслуживания.

Также сообщается, что главный государственный санитарный врач по региону Сергей Завгородний подписал указ о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям.

"В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания. Решение было принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и продолжающейся угрозой распространения COVID-19", - говорится в сообщении.