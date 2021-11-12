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В Адыгее вводится обязательная вакцинация для пенсионеров

В Адыгее вводится обязательная вакцинация для пенсионеров

Оперативный штаб Адыгеи объявил о введении в республике обязательной вакцинации для лиц в возрасте 60 лет и старше, "хроников" и проживающих в организациях соцобслуживания.

Также сообщается, что главный государственный санитарный врач по региону Сергей Завгородний подписал указ о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям.

"В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания. Решение было принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и продолжающейся угрозой распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

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