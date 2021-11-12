Главы МИД и министры обороны России и Франции провели встречу в Париже

В пятницу, 12 ноября, в Париже состоялось заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности завершилось в Париже.

С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, а с французской - министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Заседание проходило в здании МИД Франции на набережной Орсе и длилось более 2 часов.

В ходе встречи стороны обсуждали вопросы стратегической стабильности, отношения России с Евросоюзом и НАТО, ситуацию на Украине, в Афганистане, Иране, Ливии.