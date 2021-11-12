Ильхам Алиев награжден высшим орденом Тюркского мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Высший орден Тюркского мира за победу Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Награждение состоялось в пятницу на VIII саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Стамбуле.

"Я горжусь тем, что получил этот орден, и очень счастлив. В то же время эта награда возлагает на меня большую ответственность", - сказал Ильхам Алиев.

Председательство в Тюркском совете перешло от Азербайджана к Турции, Азербайджан председательствовал в Совете в 2019-2021 годах.

"Благодарю Азербайджан за успешно проделанную работу", - сообщил Эрдоган на церемонии и выразил надежду, что нынешний саммит станет успешным для стран Тюркского совета и их граждан.