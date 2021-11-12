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Ильхам Алиев награжден высшим орденом Тюркского мира

Ильхам Алиев награжден высшим орденом Тюркского мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Высший орден Тюркского мира за победу Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Награждение состоялось в пятницу на VIII саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Стамбуле.

"Я горжусь тем, что получил этот орден, и очень счастлив. В то же время эта награда возлагает на меня большую ответственность", - сказал Ильхам Алиев.

Председательство в Тюркском совете перешло от Азербайджана к Турции, Азербайджан председательствовал в Совете в 2019-2021 годах.

"Благодарю Азербайджан за успешно проделанную работу", - сообщил Эрдоган на церемонии и выразил надежду, что нынешний саммит станет успешным для стран Тюркского совета и их граждан.

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