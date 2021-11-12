Пыльная буря, накрывшая Ташкент, может оказаться худшей в мире

В Ташкенте образовалась мощнейшая пыльная буря, она может оказаться рекордсменом по загрязнению воздуха среди пыльных бурь в мире, считает ученый из Техасского университета в Эль-Пасо, специалист по атмосфере Томас Гилл.

Пыль пришла в Узбекистан с юга Казахстана, в том числе с высохших сельскохозяйственных угодий, пастбищ и лугов к северо-востоку в Туркестанской области Казахстана.

Уровень загрязнения воздуха в Ташкенте твердыми частицами во время пыльной бури вырос до 18000 микрограммов на кубометр. Временами концентрация пыли в 30 раз превышала безопасный уровень. Такой ситуации в Ташкенте не наблюдали за 150 лет ведения учета.

"Если измерения верны, это действительно экстремальные и чрезвычайно опасные уровни твердых частиц для городских районов. 24-часовой средний предел Агентства по охране окружающей среды США составляет, например, 150 микрограммов на кубический метр для пыли", – сообщил ученый.

По словам Томаса Гилла, в самом пыльном городе США Эль-Пасо он встречал самые высокие почасовые концентрации - около 5000 микрограммов на кубометр PM10.

"Таким образом, эти уровни в Узбекистане примерно в четыре раза хуже, чем я когда-либо видел в Эль-Пасо. Это могут быть одни из самых высоких значений по загрязнению пыли, когда-либо измеренные для атмосферного воздуха в городских районах", – считает ученый.