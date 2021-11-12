Вакцинация препаратом Pfizer стартовала в Алматы

Замглавы управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали заявила о скорой вакцинации подростков в прививочных пунктах школ, Пока прививки можно получить только в пунктах школ. Пока получить прививки можно только в поликлиниках.

"С сегодняшнего дня мы начали прививать подростков в поликлиниках. Уже 1 619 детей 12-17 лет пожелали привиться. Если на прививку придет подросток без согласия родителей, медработники будут созваниваться с ними и спрашивать согласие. Списки имеются, педагоги нам в этом помогают", - отметила Мырзагали, напомнив, что родители при желании могут присутствовать при вакцинации своего ребенка, сообщает Sputnik Грузия.

Она также подчеркнула, что вакцинацию подросткам в возрасте 12-17 лет будут проводить вакциной "Комирнати" компании Pfizer, которая одобрена ВОЗ и является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации детей старше 12 лет и беременных женщин.

Помимо этого, замруководителя управления сообщила, что вакцина Pfizer может стать доступна и для других категорий населения. Однако пока ею будут прививаться только дети, беременные и кормящие женщины.