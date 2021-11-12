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Главный эпидемиолог Грузии заявил о прекращении разговоров об обязательной вакцинации

Главный эпидемиолог Грузии заявил о прекращении разговоров об обязательной вакцинации

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что разговор об обязательной вакцинации пока прекращен.

"Сейчас приняты решения в связи со стимулированием вакцинации - это зеленый паспорт, который является одним из механизмов косвенного мандаторизма (от англ. mandatory - обязательный, принудительный)", -  отметил Гамкрелидзе.

По его словам, обязательная вакцинация - это обычно последний выстрел в такое время. "Поэтому разговор об этом пока прекращен", - пояснил главный эпидемиолог Грузии.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 251 млн, из них более 5 млн человек скончались. По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 775 826 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 708 820 человек, умерли - 10 816. К этому времени в Грузии сделано 2 032 939 прививок от COVID-19.

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