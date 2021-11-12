Более 150 катков откроют в Москве

Уже в ноябре в Москве начнут открывать катки с искусственным льдом, всего в столице предстоящей зимой будет работать 151 каток.

"В парках, на природных территориях и фестивальных площадках они начнут работать в ноябре-декабре", - рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Создание катков возможно в минусовые температуры, лед наращивают с помощью специальных установок, пояснил он.

Все московские катки будут освещены, оборудованы пунктами проката, раздевалками, пунктами оказания первой медицинской помощи, точками питания и туалетами.

"На всех катках будут строго следить за соблюдением эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - подчеркнул Бирюков.