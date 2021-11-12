Ян ответил Макгрегору вызовом на бой

Российский боец UFC Петр Ян готов сразиться с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее ирландский спортсмен заявил, что разорвал бы Петра.

"Конор, мы все знаем, что тебе нравится говорить, но давайте сразу перейдем к делу. Если ты действительно хочешь боксировать или драться, меня не волнует вес и правила. Ставлю, что ты не придешь", — сказано в сообщении.

Напомним, что 30 октября Петр Ян одержал победу над представителем Новой Зеландии Кори Сэндхагеном в рамках турнира UFC 267 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.