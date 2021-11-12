Главы МИД Евросоюза обсудят концентрацию российских войск у границы с Украиной

В понедельник, 15 ноября, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудит концентрацию войск России близ границы с Украиной. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

"Мы оцениваем ситуацию, и у нас на понедельник [в Совете ЕС в Брюсселе] запланирована дискуссия глав МИД с целью обсуждения, нужно ли принимать дополнительные меры", - цитирует его ТАСС.

Стано также отметил, что Евросоюз считает данную информацию вызывающей озабоченность.