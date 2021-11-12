Али Асадов ответил на претензии Еревана к Баку

На состоявшемся сегодня онлайн-саммите премьер-министров стран-членов СНГ глава правительства Азербайджана Али Асадов был вынужден ответить на обвинения, озвученные в адрес Баку вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

Прежде всего он подчеркнул, что заявления Еревана о нарушениях Азербайджаном трехстороннего Заявления от 9-10 ноября 2020 года несостоятельны. "Мы будем выполнять все пункты Заявления от 9-10 ноября 2020 года. Касательно девятого пункта Заявления, который подразумевает под собой разблокирование транспортных коммуникаций, напомню, что, согласно принятому в Москве 11 января 2021 года решению, создана рабочая группа на уровне заместителей глав правительств, в рамках которой вопросы, связанные с разблокированием транспортных коммуникаций, решаются и рассматриваются", - напомнил премьер-министр Азербайджана.

"В этой связи заявление о том, что "Азербайджан сопровождает решение транспортных вопросов применением силы и угрозами" стоит оставить без комментариев, потому что процесс ведется в рамках решений трехсторонней рабочей группы. Эти решения, как было сказано в моем выступлении, связано не только с интересами Азербайджана, но отвечает интересам всех", - подчеркнул Али Асадов.

Также он отверг обвинения Еревана в невыдаче военнопленных. "По восьмому пункту Заявления от 9-10 ноября 2020 года о передаче военнопленных хочу сказать следующее: Азербайджан полностью выполняет и эти решения", - заявил глава азербайджанского правительства, процитировав заявление МИД РФ от 9 ноября 2021 года о передаче свыше 100 армянских граждан Армении.

"13-14 декабря 2020 года, после окончания войны, вооруженные лица в количестве 62 человек были задержаны на территории Азербайджана. По всем международным нормам они не считаются военнопленными. Они вошли на территорию нашей страны с диверсионной целью, были задержаны, и на них статус военнопленных не распространяется. Невзирая на это, Азербайджан вернул 29 из них армянской стороне. 33 человека из этой группы осуждены нашими судами и будут нести ответственность", - указал Али Асадов.

Также он напомнил, что 23 сентября на 76-й генассамблее ООН Азербайджаном было заявлено, что на его территории образования "Нагорный Карабах" больше не существует. "В Азербайджане есть Карабахский экономический район и Восточно-Зангезурский экономический район", - заключил премьер-министр Азербайджана.