Инфоповод. Победа Азербайджана. Мигранты штурмуют Польшу. Суд над Саакашвили. Алек Болдуин в беде

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости за неделю глазами иностранных СМИ. Марина Лагутина расскажет о годовщине Победы Азербайджана в Отечественной 44-дневной войне, миграционном кризисе на границах Беларуси с Польшей и Литвой, суде над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и злоключениях Алека Болдуина на съемках фильма «Ржавчина».

Читайте на нашем сайте о праздновании Дня Победы Азербайджана:

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