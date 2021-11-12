Конфликт со стрельбой в Северной Осетии привел к задержанию четырех человек

Полиция задержала четверых участников потасовки со стрельбой во Владикавказе, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

"В дежурную часть УМВД России по городу Владикавказу 10 ноября поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной на Карцинском шоссе города Владикавказа, между несколькими молодыми людьми произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого было применено травматическое оружие", - говорится в сообщении.

К месту конфликта прибыли представители ведомства, полицейские, несущие службу на данном участке, которые предприняли все меры для предотвращения конфликта и общественного порядка.

"Сотрудниками полиции установлены и задержаны зачинщики противоправных деяний. Ими оказались четверо жителей республики в возрасте от 21 до 30 лет. Изъятое травматическое оружие направлено на исследование. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - добавили в МВД.