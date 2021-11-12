Собянин: нерабочие дни улучшили ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом в столице.

"Можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости", - заявил он в пятницу в эфире телеканала "Россия 1".

Режим нерабочих дней действовал в Москве с 28 октября по 7 ноября.

"За последние пять дней около тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось. Это говорит об устойчивом тренде снижения заболеваемости", - указал мэр.