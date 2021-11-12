На Кубани начнут карать черных лесорубов

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал организовать систему мер по пресечению незаконной вырубки леса на территории региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Пятую часть территории края занимают леса. Наша задача - сохранить их, но в полной мере ее решить пока не удается. В 2021 году объем незаконной рубки сократился на треть. В прошлом году вырубили 4,9 тыс кубометров леса, в этом - 2,2 тыс кубометров, ущерб составил 260 млн рублей. Черные лесорубы наносят огромный ущерб и бюджету, и экологии", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Губернатор также обратил внимание на то, что дела заведены только по трети всех выявленных случаев незаконной вырубки леса и поручил главам муниципалитетов взять под контроль все подобные факты.

"Мы должны подготовить алгоритм мер, которые пресекут незаконную вырубку леса и добычу нерудных материалов", - добавил он.