Грозный примет ралли-марафон "Шелковый путь"

Маршрут ралли-марафона «Шелковый путь» 2022 года из Астрахани в Москву, гонка будет приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I.

"Так совпало, что в будущем году отмечается 350-летие со дня рождения правителя, открывшего России "окно в Европу", его называют великим, так же называют и Шелковый путь. В следующем году наше международное ралли пройдет по городам, которые неразрывно связаны с именем этого российского императора", — приводит слова главы проекта Владимира Чагина ТАСС.

Он также отметил, что участников марафона ожидают предгорья Кавказа, пески, степи, равнины Черноземья, леса и красоты центра европейской части России.

"Шелковый путь" с 6 по 16 июля. Ралли охватит Астрахань, Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж. Завершится гонка в Москве.