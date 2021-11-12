Али Асадов: Азербайджан готов к мирному договору с Арменией

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, что страна готовка к нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного соглашения.

"Азербайджан готов к подписанию мирного соглашения с Арменией с признанием территориальной целостности двух государств в рамках границ, признанных на международном уровне. Азербайджан также выступает за начало работ по делимитации и демаркации границ", - указал Асадов.

Он также отметил, что миротворческие усилия России и совместного российского-турецкого Мониторингового центра служат укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе.

Помимо этого, азербайджанский премьер обратил внимание на то, что Баку является сторонником разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. По его словам, от этого выиграют не только Азербайджан и Армения, но и другие страны региона. "Разблокировка транспортных коммуникаций играет важную роль для дальнейшего развития экономических отношений не только в регионе Южного Кавказа, но и в целом на пространстве СНГ", - поведал Асадов.

Кроме того, он напомнил, что Азербайджан исходит из того, что конфликт с Арменией остался в прошлом. Премьер добавил, что Азербайджан выступает за скорейшую делимитацию и демаркацию границы с Арменией в рамках норм международного права. "Азербайджан никогда не претендовал на чужие территории, но и пяди своей земли никому не отдаст", - сказал Асадов.