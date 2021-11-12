Автомобили с пробегом подорожали в России на 42%

За первые десять месяцев 2021 года подержанные автомобили в России выросли в цене на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных "Авито Авто", пишет "Газета.Ру".

Средняя стоимость машин с пробегом в возрасте до семи лет в этом году достигла 930 тыс рублей. Рост цен оказался неравномерным по стране, сильнее всего автомобили подорожали в Петербурге (60%), Новосибирске (55%), Москве (54%), Сочи (53%).

Самая популярная на рынке подержанных автомобилей модель - Lada Granta до семи лет, средняя цена на нее составляет 395 тыс рублей, за год плюс 25,4%. Также популярны Hyundai Solaris за 715 тыс рублей (плюс 29,1%), Kia Rio - 730 тыс рублей (5,9%), Lada Priora - 395 тыс рублей (19,7%) и Toyota Camry - 1,75 млн рублей (34,6%).

Аналитики считают, что тем, кто хочет купить или продать автомобиль, лучше делать это прямо сейчас - предложение на рынке низкое, однако к новому году цены вырастут еще.