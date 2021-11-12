Врач рассказал об ускорении течения коронавируса

Главный внештатный специалист педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов заявил, что коронавирус COVID-19 принимает стремительное течение.

"То есть клиническая картина может трансформироваться в течение считанных дней", - уточнил он.

По словам Османова, если раньше для этого нужна была неделя, 10 дней еще с первой волной, то теперь это происходит за 1-3 дня.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Москве диагностировали у 1 887 243 человек. Справились с болезнью 1 668 369 жителей столицы, умерли - 32 495.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 252 млн, из них более 5 млн человек скончались. В России выявили 8 992 595 случаев заражения.