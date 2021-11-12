Главная » Новости
Азербайджан Иран

Часть жителей Ташкента до вечера остались без воды и отопления

Часть жителей Ташкента до вечера остались без воды и отопления

В пятницу из-за аварии временно приостановлено теплоснабжение и подача горячей воды в трех районах Ташкента.

Горячая вода и отопление полностью отключены в Юнусабадском районе, частично в Алмазарском и Шайхонтохурском районах. Отключение связано с неисправностью, возникшей в электроснабжении теплоцентра №4 в Юнусабадском районе. Ведутся работы по устранению неполадок.

"Подача горячей воды будет полностью восстановлена до 17:00, теплоснабжение возобновится в 24:00", - сообщили в пресс-службе столичной администрации.

970 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!