Часть жителей Ташкента до вечера остались без воды и отопления

В пятницу из-за аварии временно приостановлено теплоснабжение и подача горячей воды в трех районах Ташкента.

Горячая вода и отопление полностью отключены в Юнусабадском районе, частично в Алмазарском и Шайхонтохурском районах. Отключение связано с неисправностью, возникшей в электроснабжении теплоцентра №4 в Юнусабадском районе. Ведутся работы по устранению неполадок.

"Подача горячей воды будет полностью восстановлена до 17:00, теплоснабжение возобновится в 24:00", - сообщили в пресс-службе столичной администрации.