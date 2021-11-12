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Житель КЧР предстанет перед судом за ранение сотрудника полиции

Житель КЧР предстанет перед судом за ранение сотрудника полиции

В отношении жителя Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело, его обвиняют в посягательство на жизнь полицейского, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, в августе текущего года представители МВД проверяли причастность фигуранта уголовного дела к совершению правонарушения. При доставлении злоумышленника в полицейский участок, задержанный, находившийся в нетрезвом состоянии, нанес сотруднику полиции удар ножом в шею.

Мужчину обвиняют по статье 317 УК РФ ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

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