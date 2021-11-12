В Крыму взялись за защиту природных парков

Мэр Ялты Янина Павленко объявила о ведении работ по защите и сохранению природных парков южного берега Крыма.

Уточняется, что руководство города проведет обследование прибрежных парков, оценят их состояние и определят культурную и природную ценность рекреационных зон. "Многие объекты вообще не имеют охранного статуса. От скамеечек с майоликовыми вставками и горельефов до целых имений и усадеб", — приводит слова Павленко РИА Новости.

Глава Ялты подчеркнула, что реализация задачи ведется в рамках проекта "Исторический культурный ландшафт Южного берега Крыма как основа социально-экономического развития". Так, в собранную рабочую группу вошли председатель движения "Берег — парк" Елена Витенберг, куратором стал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

Стоит отметить, что доклад о проделанной работе будет представлен главе республики Сергею Аксенову.