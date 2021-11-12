В Москве дети вдвое чаще стали болеть коронавирусом

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов сообщил, что в столице дети с коронавирусом стали вдвое чаще попадать в больницы.

"В четвертую волну мы увидели увеличение количества заболевших детей, в том числе количества детей, поступающих в стационар. По сравнению с предыдущей волной количество детей увеличилось в два раза. По сравнению с первой-второй - в три-четыре раза", - поделился педиатр.

Османов добавил, что детей госпитализируют со среднетяжелым и тяжелым течением болезни.