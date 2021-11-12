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В Алматы запретят "синим" людям посещать торговые центры

В Алматы запретят &quot;синим&quot; людям посещать торговые центры

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин допустил возможность введения запрета посещения  городских торговых центров непривитыми гражданами, но только после анализа опыта Нур-Султана.

"На сегодня в столице принято такое постановление. Это долго обсуждалось. Это пилотное решение данного вопроса. Если оно покажет эффективность, разумеется, оно будет масштабироваться, наверное, и по другим регионам страны. В течение недели или какого-то другого периода понаблюдают и, если это даст хороший эффект по снижению заболеваемости, то этот вопрос будет рассматриваться", - приводит слова Бекшина Sputnik Грузия.

Напомним, главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенов объявил о том, что с 15 ноября торговые центры смогут посещать только лица с "зеленым" статусом в проекте Ashyq.

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