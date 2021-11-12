У Путина сохраняются высокие титры антител к COVID-19

У президента России Владимира Путина сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендаций врачей. Конечно же, безопасность президента и его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает", - отметил представитель Кремля.

Напомним, российский лидер вакцинировался "Спутником V".