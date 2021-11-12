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Главный эпидемиолог Грузии привился бустерной дозой Pfizer

Главный эпидемиолог Грузии привился бустерной дозой Pfizer

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе привился бустерной дозой вакцины Pfizer.

По его словам, он сделал это в Тбилисской республиканской больнице. При этом главный эпидемиолог Грузии напомнил, что в мае дважды вакцинировался Sinopharm.

"Вчера вступили в силу новые правила, согласно которым ревакцинацию можно делать через 6 месяцев любой вакциной, но люди старше 60 лет, которые были вакцинированы Sinopharm или Sinovac, могут пройти вакцинацию спустя три месяца", - цитирует Гамкрелидзе "Sputnik Грузия".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 251 млн, из них более 5 млн человек скончались. По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 775 826 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 708 820 человек, умерли - 10 816. К этому времени в Грузии сделано 2 032 939 прививок от COVID-19.

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