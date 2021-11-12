Главный эпидемиолог Грузии привился бустерной дозой Pfizer

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе привился бустерной дозой вакцины Pfizer.

По его словам, он сделал это в Тбилисской республиканской больнице. При этом главный эпидемиолог Грузии напомнил, что в мае дважды вакцинировался Sinopharm.



"Вчера вступили в силу новые правила, согласно которым ревакцинацию можно делать через 6 месяцев любой вакциной, но люди старше 60 лет, которые были вакцинированы Sinopharm или Sinovac, могут пройти вакцинацию спустя три месяца", - цитирует Гамкрелидзе "Sputnik Грузия".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 251 млн, из них более 5 млн человек скончались. По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 775 826 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 708 820 человек, умерли - 10 816. К этому времени в Грузии сделано 2 032 939 прививок от COVID-19.