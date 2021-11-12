Большинство россиян негативно относятся к введению QR-кодов в поездах и самолетах

Опрос исследовательского центра портала SuperJob.ru показал, что больше половины россиян не видят необходимости в введение системы QR-кодов в поездах и самолетах, пишет "Интерфакс".

Не считают такую меру нужной 54% опрошенных, среди непривитых противников QR-кодов на транспорте больше - 73%. Россияне считают, что эта мера нарушит конституционное право граждан на свободу передвижения, также они предвидят неудобства в новогодние праздники - традиционный сезон путешествий.

За введению QR-кодов в поездах и самолетах высказались 27% россиян, они видят необходимость в таком ограничении из-за эпидемиологической обстановки.