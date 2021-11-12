Житель Ташкента занимался воровством в семи мечетях

Мужчина, воровавший телефоны у прихожан мечетей, задержан в Ташкенте, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

В ведомстве отметили, что преступника задержали во время кражи телефона в мечети "Новза". Хозяин смартфона оставил его в своей куртке, когда пошел совершать молитву.

Полицейские установили личность нарушителя. По результатам предварительного следствия стало известно, что он занимался воровством телефонов еще в шести мечетях города.

В отношении карманника заведено уголовное дело. В настоящее время он взят под стражу.