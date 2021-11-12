С начала года Россия сэкономила 2 трлн рублей

В январе-октябре 2021 года профицит федерального бюджета России составил 2,14 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства финансов РФ.

В октябре профицит бюджета составил более 515,124 трлн рублей. По состоянию на сентябрь профицит бюджета составлял более 1,4 трлн рублей.

В пресс-релизе также содержится оценка исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года. По данным Минфина, профицит составил 1,625 трлн рублей вместо ранее сообщавшихся 1,444 трлн рублей.

Объем поступивших доходов за 10 месяцев достиг 20,431 трлн рублей, что составляет 108,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Расходы бюджета за аналогичный период составили 18,291 трл рублей, или 85% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом и 73,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Ранее сообщалось, что профицит федерального бюджета России в 2022 году составит 1,411 трлн рублей.