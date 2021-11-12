ВОЗ: дефицит шприцев может замедлить вакцинацию в 2022 году
Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в следующем году во всем мире может возникнуть нехватка шприцев.
Дефицит оценивается в 2 млрд шприцев. Это может замедлить темпы вакцинации от коронавируса.
"Мы выражаем реальную обеспокоенность тем, что у нас может быть нехватка шприцев для иммунизации, что, в свою очередь, приведет к серьезным проблемам, таким как замедление усилий по иммунизации", - сообщила старший советник ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам медицинского назначения Лиза Хедман.
Рост поставок вакцин должен соответствовать росту поставок шприцев.
В мире уже введено более 7,25 млрд доз вакцины против COVID-19, на иммунизацию ушло вдвое больше шприцев, чем используется обычно.
Дефицит шприцев может негативно сказаться и на плановой вакцинации.