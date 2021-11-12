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Имамы Ставрополья повышают квалификацию в Пятигорске

Имамы Ставрополья повышают квалификацию в Пятигорске

Имамы из разных регионов Ставропольского края повышают квалификацию на базе открытого в этом году медресе при Духовном Управлении мусульман Ставрополья.

Обучение направлено на углубленную и всестороннюю подготовку духовных лиц – имамов мечетей, их заместителей, а также активистов мусульманских общин.

В учебной программе – Чтение Корана, Арабский язык, Основы вероубеждения, Правила мусульманских обрядов, Жизнеописание Пророка Мухаммада и другие.

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